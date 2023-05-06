У Міноборони відреагували на гучні заяви ворожих ватажків: їх мета завжди одна - завоювати всю Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала у Telegram не шукати глибоких сенсів чи багатоходових комбінацій у гучних заявах ворожих ватажків, адже не залежно від їх слів, мета завжди одна - завоювати всю Україну, передає УНН.
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"Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета - завоювати всю Україну. У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Вірніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити. Незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує - треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни", написала Маляр у Telegram.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, голова міжнародної злочинної організації пвк "вагнер" євгеній пригожин завив, що виходить на зв'язок із главою чечні рамзаном кадировим, щоб передати "ахмату" позиції у Бахмуті. За його словами, "вагнерівці" залишать Бахмут 10 травня через брак боєприпасів. Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що саме брак людей, а не снарядний голод змушує пригожина робити такі заяви. До того ж за його словами, продовжується внутрішнє протистояння у військовому керівництві рф.
В одночас Ганни Маляр зазначає, що ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують "вагнерівців" з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Вона наголосила, що "наші бійці не дають ворогу прорвати оборону"
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