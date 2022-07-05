В Минобороны объяснили, при каких условиях разрешат военнообязанным выезжать за пределы областей на постоянной основе

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“Будут определены категории граждан, совершающих такие поездки на постоянной основе – когда они ездят на работу, или когда их принуждают к таким поездкам семейные или служебные условия”, – объяснил представитель Минобороны.

Детали

По его словам, категории граждан, состоящих на мобилизационном резерве, должны информировать о том, если они выезжают не только за границу, но и за пределы своих регионов, где состоят на учете.

Поэтому появилась необходимость нормировать этот процесс. К определенным категориям граждан относятся призывники, военнообязанные, а также резервисты, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины и подписали соответствующие контракты.

“Безусловно, эти люди должны информировать на местах руководителей территориальных центров о своих долговременных, скажем так, поездках. Но эта система еще будет отшлифована, потому что есть слишком много нюансов. Мы понимаем, что люди выезжают за пределы своих областей, населенных пунктов довольно часто и на разные сроки. Поэтому пока процедура такова, что такие разрешения будут от 30 дней до года. Генеральный штаб обязательно предоставит все разъяснения и обществу, и журналистам”, – добавил Мотузяник.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.