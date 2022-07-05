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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Військовозобов’язаним потрібен дозвіл на виїзд з місця проживання: пояснення Генштабу

Військовозобов’язаним потрібен дозвіл на виїзд з місця проживання: пояснення Генштабу

Київ • УНН

 • 172564 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу, передає УНН.

Деталі

Згідно із нормою Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" який діє з 1992 року, у воєнний час заборонено виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі ЗСУ розробили порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Цитата

"Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв’язку зі службовою чи особистою необхідністю", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.

Українські Національні Новини

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