Військовозобов’язаним потрібен дозвіл на виїзд з місця проживання: пояснення Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу, передає УНН.
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Згідно із нормою Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" який діє з 1992 року, у воєнний час заборонено виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У Генштабі ЗСУ розробили порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Цитата
"Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв’язку зі службовою чи особистою необхідністю", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.