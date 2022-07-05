Військовозобов’язаним потрібен дозвіл на виїзд з місця проживання: пояснення Генштабу

Деталі

Згідно із нормою Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" який діє з 1992 року, у воєнний час заборонено виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі ЗСУ розробили порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Цитата

"Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв’язку зі службовою чи особистою необхідністю", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.