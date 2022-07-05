Военнообязанным нужно разрешение на выезд с места жительства: объяснение Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения, передает УНН.
Детали
Согласно норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующем с 1992 года, в военное время запрещен выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Генштабе ВСУ разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые стоят на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.
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"Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о расширении категории мужчин, которым можно выезжать из Украины во время военного положения. Например, предлагают разрешить ездить за границу тем, кто воспитывает двоих детей до 14 лет и имеет беременную жену.