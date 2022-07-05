Найближчими днями пересуванню військовозобов'язаних не перешкоджатимуть – Залужний

Цитата

“Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося”, – написав Залужний.

Деталі

Залужний закликав всіх, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, зробити це. Ті, хто планують виїхати за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Порядок надання дозволу можна переглянути за посиланням.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу.

Розроблено порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.