В ближайшие дни передвижению военнообязанных не будут препятствовать – Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Военное командование Украины в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было. Об этом в своем Telegram сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.
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“Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось”, – написал Залужный.
Детали
Залужный призвал всех, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, сделать это. Те, кто планируют выехать за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК.
Порядок разрешения можно посмотреть по ссылке.
Дополнение
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения.
Разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, стоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.