У Міноборони пояснили, за яких умов дозволять військовозобов’язаним виїжджати за межі областей на постійній основі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30291 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 75868 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117149 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168697 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166478 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168100 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146167 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114913 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108193 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305460 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89484 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177106 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76191 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64412 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 34409 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177106 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305460 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567301 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511456 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33351 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89484 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119063 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142100 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155673 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Міноборони пояснили, за яких умов дозволять військовозобов’язаним виїжджати за межі областей на постійній основі

У Міноборони пояснили, за яких умов дозволять військовозобов’язаним виїжджати за межі областей на постійній основі

Київ • УНН

 • 252850 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Міністерстві оборони надали роз’яснення стосовно отримання дозволу військовозобов’язаним для виїзду за межі своїх областей. У коментарі УНН речник відомства Олександр Мотузяник пояснив, що буде окрема категорія громадян, які зможуть здійснювати поїздки в інші регіоні на постійній основі.

Цитата

“Будуть визначені категорії громадян, які здійснюють такі поїздки на постійній основі – коли вони їздять на роботу, або коли їх змушують до таких поїздок сімейні або службові умови”, – пояснив представник Міноборони.

Деталі

За його словами, категорії громадян, які перебувають на мобілізаційному резерві, повинні інформувати про те, якщо вони виїжджають не лише за кордон, а й за межі своїх регіонів, де перебувають на обліку.

Тому з’явилася необхідність унормувати цей процес. До визначених категорій громадян відносяться призовники, військовозобов’язані, а також резервісти, які проходять службу у Збройних Силах України та підписали відповідні контракти.

“Безумовно, ці люди повинні інформувати на місцях керівників територіальних центрів про свої довготривалі, скажімо так, поїздки. Але ця система ще буде відшліфована, тому що є дуже багато нюансів. Ми розуміємо, люди виїжджають за межі своїх областей, населених пунктів доволі часто і на різні терміни. Тому поки що процедура така, що такі дозволи будуть від 30 днів і до року. Генеральний штаб обов’язково надасть всі роз’яснення і суспільству, і журналістам”, – додав Мотузяник.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,250.60
Золото
$3,148.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,913.02