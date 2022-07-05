У Міноборони пояснили, за яких умов дозволять військовозобов’язаним виїжджати за межі областей на постійній основі

Цитата

“Будуть визначені категорії громадян, які здійснюють такі поїздки на постійній основі – коли вони їздять на роботу, або коли їх змушують до таких поїздок сімейні або службові умови”, – пояснив представник Міноборони.

Деталі

За його словами, категорії громадян, які перебувають на мобілізаційному резерві, повинні інформувати про те, якщо вони виїжджають не лише за кордон, а й за межі своїх регіонів, де перебувають на обліку.

Тому з’явилася необхідність унормувати цей процес. До визначених категорій громадян відносяться призовники, військовозобов’язані, а також резервісти, які проходять службу у Збройних Силах України та підписали відповідні контракти.

“Безумовно, ці люди повинні інформувати на місцях керівників територіальних центрів про свої довготривалі, скажімо так, поїздки. Але ця система ще буде відшліфована, тому що є дуже багато нюансів. Ми розуміємо, люди виїжджають за межі своїх областей, населених пунктів доволі часто і на різні терміни. Тому поки що процедура така, що такі дозволи будуть від 30 днів і до року. Генеральний штаб обов’язково надасть всі роз’яснення і суспільству, і журналістам”, – додав Мотузяник.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.



Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.