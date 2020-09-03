В Минобороны показали, как военные противостоят пожарам в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинские военные пытаются минимизировать потери от огня в Луганской области и не допустить его распространения. Видео о том, как военные противостоят пожарам опубликовало Министерство обороны Украины, передает УНН.
"Военные пытаются минимизировать потери от огня, не допустить его распространения и уничтожения имущества местного населения", - говорится в сообщении.
По словам одного из военнослужащих, сегодня возник пожар, была объявлена 5 степень пожарной опасности и пожар подходил вплотную к населенному пункту Трехизбенка. Было принято решение создать команду и этой командой они выехали на ликвидацию пожара.
"Пожар был сильный, работали все, и работники лесхоза, ГСЧС и большую, конечно, работу сделали военнослужащие. Были такие места, что нельзя было заехать транспортом, где не могли подать воду пожарным, там военнослужащие с лопатами, с инвентарем, с пилами, вырезали лес, засыпали землей. Мы готовы в любое время пойти на помощь, чтобы сохранить человеческие жизни", - сказал один из военных.
Напомним, по состоянию на 11:00 на территории Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров в экосистемах, которые вспыхнули накануне.