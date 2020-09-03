Пожежі на Луганщині: три осередки загасили, досі горить ще на трьох

"Станом на на 11:00 3 вересня з 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано – 3 осередки (поблизу с. Бараниківка Кремінського району, поблизу с. Геївка Станично-Луганського району та в Трьохізбенському лісництві). Продовжується гасіння 3 осередків, з яких локалізовано 1 осередок в Станично-Луганському районі (між с. Болотене і смт Станиця Луганська)", - йдеться у повідомленні.

На своїй сторінці в Facebook речниця ГУ Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай раніше повідомляла, що станом на 10:00 на території області було 6 осередків пожеж загальною площею 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

За її словами, до гасіння пожеж окрім пожежників залучені військовослужбовці та співробітники поліції. Також, для проведення слідчих дій - оглядів місць подій - створені додаткові слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, ДСНС раніше повідомляла про одного загиблого та двох госпіталізованих через пожежі на Луганщині.