Пожары в Луганской области: три очага потушили, до сих пор горит еще на трех
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 11:00 на территории Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров в экосистемах, что вспыхнули накануне. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По состоянию на на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано - 3 очага (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве). Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано 1 очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)", - говорится в сообщении.
На своей странице в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай ранее сообщала, что по состоянию на 10:00 на территории области было 6 очагов пожаров общей площадью 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.
По ее словам, к тушению пожаров кроме пожарных привлечены военнослужащие и сотрудники полиции. Также, для проведения следственных действий - осмотров мест происшествий - созданы дополнительные следственно-оперативные группы.
Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области.