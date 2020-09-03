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Пожары в Луганской области: три очага потушили, до сих пор горит еще на трех

Киев • УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 11:00 на территории Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров в экосистемах, что вспыхнули накануне. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Пожары в Луганской области: три очага потушили, до сих пор горит еще на трех

"По состоянию на на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано - 3 очага (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве). Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано 1 очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)", - говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай ранее сообщала, что по состоянию на 10:00 на территории области было 6 очагов пожаров общей площадью 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

По ее словам, к тушению пожаров кроме пожарных привлечены военнослужащие и сотрудники полиции. Также, для проведения следственных действий - осмотров мест происшествий - созданы дополнительные следственно-оперативные группы.

Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области.

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