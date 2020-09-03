Пожежі на Луганщині: ДСНС повідомила про одного загиблого та двох госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Луганщині внаслідок масштабної пожежі на відкритій території загинула людина, ще двоє госпіталізовані до лікарні із опіками. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 7:00 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на 7:00 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.
Так, до гасіння пожеж задіяно 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині.
Також повідомлялося, що за дорученням Президента та Прем’єр-міністра сьогодні урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де виникли пожежі.