Пожары в Луганской области: ГСЧС сообщила об одном погибшем и двух госпитализированных

"По состоянию на 7:00 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на 7:00 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Так, к тушению пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Также сообщалось, что по поручению Президента и Премьер-министра сегодня правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и в Харьковскую области, где возникли пожары.