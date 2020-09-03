У Міноборони показали, як військові протистоять пожежам на Луганщині

"Військові намагаються мінімізувати втрати від вогню, не допустити його розповсюдження та знищення майна місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з військовослужбовців, сьогодні виникла пожежа, була оголошена 5 ступінь пожежної небезпеки і пожежа підходила впритул до населеного пункту Трьохізбенка. Було прийняте рішення створити команду і цією командою вони виїхали на ліквідацію пожежі.

"Пожежа була сильна, працювали всі, і працівники лісгоспу, ДСНС і велику, звичайно, роботу зробили військовослужбовці. Були такі місця, що не можна було заїхати транспортом, де не могли подати воду вогнеборцям, там військовослужбовці з лопатами, з інвентарем, з пилами, вирізали ліс, засипали землею. Ми готові у будь-який час піти на допомогу, щоб зберегти людські життя", - сказав один із військових.

Нагадаємо, станом на 11:00 на території Луганської області продовжується гасіння трьох осередків пожеж в екосистемах, які спалахнули напередодні.