У Міноборони показали, як військові протистоять пожежам на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українські військові намагаються мінімізувати втрати від вогню на Луганщині та не допустити його розповсюдження. Відео про те, як військові протистоять пожежам опублікувало Міністерство оборони України, передає УНН.
"Військові намагаються мінімізувати втрати від вогню, не допустити його розповсюдження та знищення майна місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
За словами одного з військовослужбовців, сьогодні виникла пожежа, була оголошена 5 ступінь пожежної небезпеки і пожежа підходила впритул до населеного пункту Трьохізбенка. Було прийняте рішення створити команду і цією командою вони виїхали на ліквідацію пожежі.
"Пожежа була сильна, працювали всі, і працівники лісгоспу, ДСНС і велику, звичайно, роботу зробили військовослужбовці. Були такі місця, що не можна було заїхати транспортом, де не могли подати воду вогнеборцям, там військовослужбовці з лопатами, з інвентарем, з пилами, вирізали ліс, засипали землею. Ми готові у будь-який час піти на допомогу, щоб зберегти людські життя", - сказав один із військових.
Нагадаємо, станом на 11:00 на території Луганської області продовжується гасіння трьох осередків пожеж в екосистемах, які спалахнули напередодні.