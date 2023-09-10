В Минобороны назвали условие при котором Украина выиграет в войне

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украина безусловно выиграет войну тогда, когда выйдет в паритет с россиянами по вооружению. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы вынуждены признать, что враг силен и у врага, то есть россиян больше людей и больше вооружения. Поэтому несмотря на мощный наш дух, несмотря на то, что украинцы значительно профессиональнее, как военные, чем наш враг - нам крайне сложно воевать в условиях, когда у врага больше вооружения. Скажем на востоке, чтобы это было в цифрах понятно, в течение прошлой недели – это около 400 тыс. снарядов со стороны россиян по всей линии восточного фронта, и где-то в восемь раз меньше возможность у нас применить ответные боеприпасы», - рассказала Маляр.

По ее словам, так же у россиян преимущество в авиации.

«Несмотря на все их превосходство нам удается определенным образом продвигаться, поэтому суть сейчас сводится к тому, что к нашему духу, крепости и профессионализму, если добавить оружие, чтобы мы вышли в паритет с россиянами, то мы безусловно эту войну тогда выиграем», - сказала Маляр.

Кроме того, она отметила, что у Украины есть одна стратегическая цель – это освободить все временно оккупированные территории.

«То, что касается динамики событий, которые сейчас происходят, то они корректируются ежедневно и корректируются по ситуации. Наши командующие оперативно-стратегических группировок находятся все в местах ведения боевых действий и ежедневно получая информацию оперативную с места проведения боевых действий там принимают решения. Поэтому идет круглосуточная работа», - рассказала Маляр.

Она заметила, что есть и стратегические вещи.

«Их собственно две – люди и вооружение. Фактор людей в стране очень мощный. Вы видите с какой мощью воюют украинцы, и насколько мы не сломлены, но фактор оружия так же решающий. Мы все понимаем, что по состоянию на сейчас у россиян вооружения больше, они в этом преобладают», - сказала Маляр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что чем быстрее Украина получит больше мощного дальнобойного оружия, тем скорее она сможет ускорить контрнаступательные действия и освободить свои территории от российских оккупантов.

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