У Міноборони назвали умову за якої Україна виграє у війні

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«Ми змушені визнати, що ворог сильний і у ворога, тобто росіян більше людей і більше озброєння. Тому попри потужний наш дух, попри те, що українці значно професійніші, як військові, ніж наш ворог - нам вкрай складно воювати в умовах, коли у ворога більше озброєння. Скажімо на сході, щоб це було у цифрах зрозуміло, протягом минулого тижня – це близько 400 тис. снарядів збоку росіян по всій лінії східного фронту, і десь у вісім разів меншою є можливість у нас застосувати у відповідь боєприпаси», - розповіла Маляр.

За її словами, так само у росіян перевага в авіації.

«Попри всю їх перевагу нам вдається певним чином просуватися, тому суть зараз зводиться до того, що до нашого духу, міцності й професійності, якщо додати зброю, щоб ми вийшли у паритет з росіянами, то ми безумовно цю війну тоді виграємо», - сказала Маляр.

Окрім того, вона зазначила, що в України є одна стратегічна мета – це звільнити всі тимчасово окуповані території.

«Те, що стосується динаміки подій, які зараз відбуваються, то вони корегуються щодня й корегуються по ситуації. Наші командувачі оперативно-стратегічних угрупувань знаходяться всі в місцях ведення бойових дій і щодня отримуючи інформацію оперативну з місця проведення бойових дій там приймають рішення. Тому йде цілодобова робота», - розповіла Маляр.

Вона зауважила, що є і стратегічні речі.

«Їх власне дві – люди та озброєння. Фактор людей в країні дуже потужний. Ви бачите з якою міццю воюють українці, і наскільки ми не зламні, але фактор зброї так само вирішальний. Ми всі розуміємо, що станом на зараз в росіян озброєння більше ,вони у цьому переважають», - сказала Маляр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що чим швидше Україна отримає більше потужної далекобійної зброї, тим скоріше вона зможе пришвидшити контрнаступальні дії та звільнити свої території від російських окупантів.