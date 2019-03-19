В Министерстве ветеранов работает уже пять человек

"У нас есть министр, госсекретарь, два заместителя назначенны и председатель Совета ветеранов войны, который назначен приказом министра", - отметила Гаврилюк.

По ее словам, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на замещение других вакантных должностей в министерстве.

Как отметила заместитель министра, уже в апреле-мае будет набрано определенное количество работников, чтобы уже с 1 июля министерство полноценно заработало.



Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.