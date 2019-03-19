У Міністерстві ветеранів працює вже п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Наразі в міністерстві у справах ветеранів працює п'ятеро осіб, решту працівників планують набрати протягом найближчих двох місяців. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас є міністр, держсекретар, два заступники призначені і голова Ради ветеранів війни, який призначений наказом міністра", - зазначила Гаврилюк.
За її словами, найближчим часом будуть оголошені конкурси на заміщення інших вакантних посад у міністерстві.
Як зазначила заступник міністра, уже в квітні-травні буде набрана певна кількість працівників, щоб уже з 1 липня міністерство повноцінно запрацювало.
Як повідомляв УНН, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.