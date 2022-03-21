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В Мининфраструктуры назвали перечень портов, которые не работают из-за российской военной агрессии

Киев • УНН

 • 152511 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины назвали перечень портов, которые пока не работают в Украине из-за военной агрессии России, информирует УНН со ссылкой на Facebook ведомства.

Детали

Следовательно, из-за российской военной агрессии в настоящее время не работают порты в следующих городах:

  • Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон. Вход/выход судов временно невозможен;
  • Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспортом. Вход/выход судов временно невозможен;
  • Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход/выход судов временно невозможен.

Отмечается, что по вопросам работы дунайских портов, обращаться в администрации соответствующих портов или центральной диспетчерской ГП "АМПУ" по телефону: +380674826486.

Сейчас шлюзовая инфраструктура Днепра на юг от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен россией.

Также в ведомстве сообщили, что выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен.

Вопрос о возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта.

Добавим

13 марта администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

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