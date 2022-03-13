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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3033 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя

Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя

Київ • УНН

 • 122654 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів, передає УНН.

Деталі 

"Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості", — повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками.

"Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий", — повідомили в уряді.

Нагадаємо 

У Каховці зник журналіст Олег Батурин.

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