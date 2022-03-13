Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів, передає УНН.
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"Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості", — повідомили у Міністерстві інфраструктури.
Співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками.
"Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий", — повідомили в уряді.
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