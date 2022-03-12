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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У Каховці зник журналіст Олег Батурин

У Каховці зник журналіст Олег Батурин

Київ • УНН

 • 185889 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Каховці, в Херсонській області, у суботу ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Про це повідомляє Інститут масової інформації, посилаючись на його дружину, передає УНН.

Деталі 

За словами дружини Батурина, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції неподалік будинку журналіста.

О 16:30 він пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи.

"Обіцяв повернутися через 20 хвилин, але не повернувся", — розповіла вона.

В ІМІ додали, що згідно з повідомленнями в місцевих чатах, близько 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Зараз в Каховці на постійній основі немає російських військових, зазначає ІМІ, проте сусіднє місто Нова Каховка окуповане і росіяни роблять спроби створити підконтрольну їм військово-цивільну адміністрацію.

Нагадаємо 

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