У Каховці зник журналіст Олег Батурин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Каховці, в Херсонській області, у суботу ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. Про це повідомляє Інститут масової інформації, посилаючись на його дружину, передає УНН.
Деталі
За словами дружини Батурина, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції неподалік будинку журналіста.
О 16:30 він пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи.
"Обіцяв повернутися через 20 хвилин, але не повернувся", — розповіла вона.
В ІМІ додали, що згідно з повідомленнями в місцевих чатах, близько 16:50 біля автостанції помітили російських військових.
Зараз в Каховці на постійній основі немає російських військових, зазначає ІМІ, проте сусіднє місто Нова Каховка окуповане і росіяни роблять спроби створити підконтрольну їм військово-цивільну адміністрацію.
Нагадаємо
Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Як повідомив президент України Володимир Зеленський мер живий, але його катують.