В Каховке пропал журналист Олег Батурин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Каховке, в Херсонской области, в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин. Об этом сообщает Институт массовой информации, ссылаясь на его жену, передает УНН.
Детали
По словам жены Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции недалеко от дома журналиста.
В 16:30 он пошел на встречу, оставив дома телефон и документы.
"Обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся", — рассказала она.
В ИМИ добавили, что согласно сообщениям в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили русских военных.
Сейчас в Каховке на постоянной основе нет российских военных, отмечает ИМИ, однако соседний город Новая Каховка оккупирован и русские предпринимают попытки создать подконтрольную им военно-гражданскую администрацию.
Напомним
Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.