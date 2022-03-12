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В Каховке пропал журналист Олег Батурин

В Каховке пропал журналист Олег Батурин

Киев • УНН

 • 185888 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Каховке, в Херсонской области, в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин. Об этом сообщает Институт массовой информации, ссылаясь на его жену, передает УНН.

Детали

По словам жены Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции недалеко от дома журналиста.

В 16:30 он пошел на встречу, оставив дома телефон и документы.

"Обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся", — рассказала она.

В ИМИ добавили, что согласно сообщениям в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили русских военных.

Сейчас в Каховке на постоянной основе нет российских военных, отмечает ИМИ, однако соседний город Новая Каховка оккупирован и русские предпринимают попытки создать подконтрольную им военно-гражданскую администрацию.

Напомним

Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.

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