Мер Мелітополя живий, але його катують - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров, якого викрали окупанти, живий, але його катують. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
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“Вчора вони вкрали мера Мелітополя, є відео. Ми знаємо, що він живий. Сьогодні 2 тис. людей вийшли на вулиці, попри те, що місто окуповане російськими військами... Вони його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу”, - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський зазначив, що говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо мера Мелітополя.
“Ми проговорили, що вони повинні сьогодні зв'язатися з Путіним, що мера треба відпустити”, - сказав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від лідерів світу, які говорять з Росією, демонстрацію того, як вони можуть зробити просту справу, звільнити одну людину - мера Мелітополя Івана Федорова.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував відео, на якому російські окупанти викрадають мера Мелітополя Івана Федорова.