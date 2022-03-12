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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2574 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна очікує від лідерів світу демонстрацію того, як вони можуть звільнити мера Мелітополя - Зеленський

Україна очікує від лідерів світу демонстрацію того, як вони можуть звільнити мера Мелітополя - Зеленський

Київ • УНН

 • 159995 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від лідерів світу, які говорять з Росією, демонстрацію того, як вони можуть зробити просту справу, звільнити одну людину - мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали окупанти, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Впродовж ночі й сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста — негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою: Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Шольцу, говорив з ним, говорив з президентом Франції Макроном”, - сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що буде говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили українських людей.

“Ми очікуємо, що вони, лідери світу, покажуть, як вони можуть вплинути на цю ситуацію, як можуть зробити просту справу, звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю Мелітопольську громаду. Українців, які не здаються”, - наголосив Зеленський.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував відео, на якому російські окупанти викрадають мера Мелітополя Івана Федорова.

Українські Національні Новини

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