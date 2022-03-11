В Офісі Президента опублікували відео викрадення окупантами мера Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео на якому російські окупанти викрадають мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом, передає УНН.
Цитата
“Відео підтвердження викрадення окупантами мера міста Мелітополь”, - написав Тимошенко.
Що було раніше
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.