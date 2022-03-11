В Офисе Президента опубликовали видео похищения оккупантами мэра Мелитополь

Цитата

“Видео подтверждение похищения оккупантами мэра города Мелитополь”, - написал Тимошенко.

Что было раньше

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.