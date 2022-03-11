В Офисе Президента опубликовали видео похищения оккупантами мэра Мелитополь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, на котором российские оккупанты похищают мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом, передает УНН.
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“Видео подтверждение похищения оккупантами мэра города Мелитополь”, - написал Тимошенко.
Что было раньше
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.