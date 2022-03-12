Украина ожидает от лидеров мира демонстрацию того, как они могут освободить мэра Мелитополя - Зеленский

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“В течение ночи и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой: Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с ним, говорил с президентом Франции Макроном”, - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что будет говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили украинских людей.

“Мы ожидаем, что они, лидеры мира, покажут, как они могут повлиять на эту ситуацию, как могут сделать простое дело, освободить одного человека. Такого человека, который олицетворяет собой всю Мелитопольскую громаду. Украинцев, которые не сдаются”, - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Позже заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, на котором российские оккупанты похищают мэра Мелитополя Ивана Федорова.