Мэр Мелитополя жив, но его пытают - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого похитили оккупанты, жив, но его пытают. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает корреспондент УНН.
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“Вчера они украли мэра Мелитополя, есть видео. Мы знаем, что он жив. Сегодня 2 тыс. человек вышли на улицы, несмотря на то, что город оккупирован российскими войсками. Они его пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть российскую власть”, - рассказал Зеленский.
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Зеленский отметил, что говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в отношении мэра Мелитополя.
“Мы проговорили, что они должны сегодня связаться с Путиным, что мэра надо отпустить”, - сказал Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от лидеров мира, которые говорят с Россией, демонстрацию того, как они могут сделать простое дело, освободить одного человека - мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
Впоследствии заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, на котором российские оккупанты похищают мэра Мелитополя Ивана Федорова.