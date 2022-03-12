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Мэр Мелитополя жив, но его пытают - Зеленский

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого похитили оккупанты, жив, но его пытают. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вчера они украли мэра Мелитополя, есть видео. Мы знаем, что он жив. Сегодня 2 тыс. человек вышли на улицы, несмотря на то, что город оккупирован российскими войсками. Они его пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть российскую власть”, - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский отметил, что говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в отношении мэра Мелитополя.

“Мы проговорили, что они должны сегодня связаться с Путиным, что мэра надо отпустить”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от лидеров мира, которые говорят с Россией, демонстрацию того, как они могут сделать простое дело, освободить одного человека - мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, на котором российские оккупанты похищают мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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