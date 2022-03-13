Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Детали

"Пока только два порта Украины: Измаил и Рени - в состоянии перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве", — сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Сотрудники Администрации уже несколько дней не могут связаться с азовскими портовиками.

"Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. На данный момент известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, - неизвестна", — сообщили в правительстве.

Напомним

В Каховке исчез журналист Олег Батурин.