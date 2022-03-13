Украина потеряла связь с портом Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает УНН.
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"Пока только два порта Украины: Измаил и Рени - в состоянии перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве", — сообщили в Министерстве инфраструктуры.
Сотрудники Администрации уже несколько дней не могут связаться с азовскими портовиками.
"Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа - нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. На данный момент известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, - неизвестна", — сообщили в правительстве.
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