У Мінінфраструктури назвали перелік портів, які не працюють через російську військову агресію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України назвали перелік портів, які наразі не працюють в Україні через військову агресію росії, інформує УНН з посиланням на Facebook відомства.
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Відтак, через російську військову агресію на даний час не працюють порти у наступних містах:
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- Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;
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- Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий;
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- Білгород-Дністровський не працює через відсутність в порту флоту та вантажів. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий.
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Наголошується, що з питань роботи дунайських портів, звертатись до адміністрацій відповідних портів або центральної диспетчерської ДП "АМПУ" за телефоном:+380674826486.
Наразі шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений росією.
Також у відомстві повідомілі, що вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий.
Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурси Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту.
Додамо
13 березня адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.