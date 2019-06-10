В Минфине заявили о готовности разместить новые еврооблигации

"Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine тоже идем, вернее летим на встрече с инвесторами. 4 дня, 4 города (Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан), где вместе с Юрием Буцей, Максимом Нефедовым, Натальей Волковский, Полиной Яровой поговорим о новых 7-летних евробондах (и этот раз они в евро)", - написала Маркарова.



Напомним, Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, сумма платежа более 1 млрд долларов.



Как сообщал УНН, Украина разместила евробонды на 350 млн долларов.