Мінфін погасив євробонди під гарантію США на 1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністерство фінансів України погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США, сума платежу понад 1 млрд доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
"(У четвер – ред.), 16 травня 2019 року Міністерство фінансів України погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд", - йдеться в повідомлені.
Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд дол. було здійснено у 2014 році із процентною ставкою 1,844% на рік. Ще два випуски під гарантію США здійснювалися у 2015 та 2016 роках, обидва – під ставку менше 2% річних.
"Погашення цих ОЗДП будуть здійснені Мінфіном у травні 2020 року та вересні 2021 року", - додали у Мінфіні.
Нагадаємо, за підсумками трьох місяців 2019 року Міністерство фінансів України залучило 112,9 млрд грн запозичень та сплатило 96,5 млрд грн з погашення державного боргу.