Минфин погасил евробонды под гарантию США на 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, сумма платежа более 1 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"(В четверг - ред.), 16 мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд", - говорится в сообщении.
Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.
Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015-м и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых.
"Погашение этих ОВГЗ будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года", - указали в Минфине.
Напомним, по итогам трех месяцев 2019 года Министерство финансов Украины привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн по погашению государственного долга.