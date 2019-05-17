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Минфин погасил евробонды под гарантию США на 1 млрд долларов

Минфин погасил евробонды под гарантию США на 1 млрд долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, сумма платежа более 1 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"(В четверг - ред.), 16 мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд", - говорится в сообщении.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015-м и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых.

"Погашение этих ОВГЗ будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года", - указали в Минфине.

Напомним, по итогам трех месяцев 2019 года Министерство финансов Украины привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн по погашению государственного долга.

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