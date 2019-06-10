У Мінфіні заявили про готовність розмістити нові єврооблігації

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна розмістить нові єврооблігації на 7 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.

"Ми з Аллою Данильчук, жіноча частина нашої TeamUkraine теж йдемо, вірніше летимо на зустрічі з інвесторами. 4 дні, 4 міста (Лондон, Франкфурт, Мюнхен і Мілан), де разом з Юрієм Буцею, Максимом Нефьодовим, Наталією Волковською, Поліною Яровою поговоримо про новий 7-річний євробонд (і цей раз він в євро)", - написала Маркарова.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США, сума платежу понад 1 млрд доларів. 

Як повідомляв УНН, Україна розмістила євробонди на 350 млн доларів.

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