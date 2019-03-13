Україна розмістила євробонди на 350 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна дорозмістила 10-тирічні єврооблігації на суму 350 млн дол. США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
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"Україна збільшила суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року та купоном 9,75% на 350 млн дол. США", - повідомили у відомстві.
Розрахунки за транзакцією відбудуться 21 березня 2019 року.
Організатором випуску виступив JP Morgan.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Мінфіні повідомили, що Україна залучила 2 млрд дол. США від двох нових випусків єврооблігацій.