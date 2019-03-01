"Нафтогаз" повернеться до питання розміщення євробондів після виборів

"Ми розглядаємо цю можливість", - зазначив Коболєв, додавши, що доцільніше повернутися до цього питання саме після виборів.

При тому він пояснив, що кошти, отримані від розміщення облігацій, компанія може спрямувати на закупівлю газу для підготовки країни до можливого завершення контракту із РФ про припинення транзиту газу через Україну.

Про плани випуску єврооблігацій орієнтовно на 0,5-1 млрд доларів у "Нафтогазі" повідомили у жовтні минулого року. Однак, у листопаді 2018 року "Нафтогаз" відтермінував випуск єврооблігацій на 1 млрд дол. через нестабільні ринкові умови та високу вартість фінансування.