“Нафтогаз” планує випустити єврооблігації орієнтовно на 0,5-1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” планує найближчим часом випустити єврооблігації орієнтовно на 05,-1 млрд дол. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова НАК Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“Ми плануємо найближчим часом випустити єврооблігації. І в нас найближчим часом очікується роуд-шоу... Ми плануємо почати процес десь через тиждень. Тобто, ми будемо йти після Міністерства фінансів. Ми планували від 500 млн до 1 млрд дол. Всі інші параметри коментувати не можу, бо режим тиші мені це не дозволяє”, — сказав він.
За його словами, ці кошти будуть залучені, в тому числі, і для заміщення кредитів.
Нагадаємо, група НАК “Нафтогаз України” планує відрахувати до бюджету у 2019 році близько 130 млрд грн.