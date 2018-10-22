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“Нафтогаз” планує випустити єврооблігації орієнтовно на 0,5-1 млрд доларів

“Нафтогаз” планує випустити єврооблігації орієнтовно на 0,5-1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 6859 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” планує найближчим часом випустити єврооблігації орієнтовно на 05,-1 млрд дол. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова НАК Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

“Ми плануємо найближчим часом випустити єврооблігації. І в нас найближчим часом очікується роуд-шоу... Ми плануємо почати процес десь через тиждень. Тобто, ми будемо йти після Міністерства фінансів. Ми планували від 500 млн до 1 млрд дол. Всі інші параметри коментувати не можу, бо режим тиші мені це не дозволяє”, — сказав він.

За його словами, ці кошти будуть залучені, в тому числі, і для заміщення кредитів.

Нагадаємо, група НАК “Нафтогаз України” планує відрахувати до бюджету у 2019 році близько 130 млрд грн.

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