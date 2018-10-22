"Нафтогаз" планує наступного року сплатити в бюджет близько 130 млрд грн

"Загальна сума запланованих надходжень становить майже 130 млрд грн. І без вирішення проблемних платежів з боку облгаззбутів, з боку теплокомуненерго постає питання ризиків щодо несплати цих сум і надходження відповідно до держбюджету", - сказав він.



Крім того, за словами Вітренка, група НАК планує спрямувати на видобуток власного газу 34,5 млрд грн інвестицій, а на газотранспортну систему - на рівні 7,3 млрд грн.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова ціна на газ для українців є суттєво нижчою від ринкової в Європі - Коболєв



Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.