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Нова ціна на газ для українців є суттєво нижчою від ринкової в Європі - Коболєв

Київ • УНН

 • 9679 перегляди

КИЇВ. 22 жотвня. УНН. Ціна на газ для населення, яке буде піднята з 1 листопада 2018 року до 8550 грн за тисячу кубометрів, є набагато меншою, ніж на європейському ринку газу. Про це сказав сьогодні на брифінгу голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

«Паралельно з процесами в Україні є ринкові процеси, які відбуваються на ринку газу в Європі, які для нас є фактично еталоном ринкової ціни, оскільки ми звідти його імпортуємо. І на цьому ринку нещодавно відбулося суттєве зростання ціни. І те підвищення, яке зараз відбулося, ціна для населення в Україні є суттєво меншою від європейської ринкової ціни газу, яка повинна бути в Україні», - наголосив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. 

Того ж дня МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Stand-by (SBA). 

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