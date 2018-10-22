Нова ціна на газ для українців є суттєво нижчою від ринкової в Європі - Коболєв

КИЇВ. 22 жотвня. УНН. Ціна на газ для населення, яке буде піднята з 1 листопада 2018 року до 8550 грн за тисячу кубометрів, є набагато меншою, ніж на європейському ринку газу. Про це сказав сьогодні на брифінгу голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.