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"Нафтогаз" планирует в следующем году уплатить в бюджет около 130 млрд грн

"Нафтогаз" планирует в следующем году уплатить в бюджет около 130 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8744 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Группа НАК "Нафтогаз Украины" планирует перечислить в бюджет в 2019 году около 130 млрд грн. Об этом сказал сегодня на брифинге коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.

"Общая сумма запланированных поступлений составляет почти 130 млрд грн. И без решения проблемных платежей со стороны облгаззбутив, со стороны теплокоммунэнерго возникает вопрос рисков неуплаты этих сумм и поступления в соответствии с госбюджета", - сказал он.

Кроме того, по словам Витренко, группа НАК планирует направить на добычу собственного газа 34,5 млрд грн инвестиций, а на газотранспортную систему - на уровне 7,3 млрд грн.

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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. Куб. м.

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