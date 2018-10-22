"Нафтогаз" планирует в следующем году уплатить в бюджет около 130 млрд грн

"Общая сумма запланированных поступлений составляет почти 130 млрд грн. И без решения проблемных платежей со стороны облгаззбутив, со стороны теплокоммунэнерго возникает вопрос рисков неуплаты этих сумм и поступления в соответствии с госбюджета", - сказал он.



Кроме того, по словам Витренко, группа НАК планирует направить на добычу собственного газа 34,5 млрд грн инвестиций, а на газотранспортную систему - на уровне 7,3 млрд грн.



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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. Куб. м.