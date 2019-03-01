"Нафтогаз" вернется к вопросу размещения евробондов после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует вернуться к вопросу размещения еврооблигаций после окончания выборов. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы рассматриваем эту возможность", - отметил Коболев, добавив, что целесообразнее вернуться к этому вопросу именно после выборов.
При этом он пояснил, что средства, полученные от размещения облигаций, компания может направить на закупку газа для подготовки страны к возможному завершению контракта с РФ о прекращении транзита газа через Украину.
О планах выпуска еврооблигаций ориентировочно на 0,5-1 млрд долларов в "Нафтогазе" сообщили в октябре прошлого года. Однако, в ноябре 2018 года "Нафтогаз" отсрочил выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл. из-за нестабильных рыночных условий и высокой стоимости финансирования.