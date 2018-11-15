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"Нафтогаз" відклав випуск євробондів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" відтермінував випуск єврооблігацій на 1 млрд дол. через нестабільні ринкові умови та високу вартість фінансування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК, передає УНН.

"Ми вважаємо недоцільним для "Нафтогазу" робити запозичення за нинішніх цінових умов. Ми вдячні інвесторам за їх високий інтерес до нашої компанії і з нетерпінням чекаємо на можливість повернутися на ринок у майбутньому", - цитує прес-служба слова голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" планує найближчим часом випустити єврооблігації орієнтовно на 0,5-1 млрд дол.

24 жовтня Кабінет міністрів України схвалив випуск п’ятирічних єврооблігацій "Нафтогазу". Citi та Deutsche Bank були призначені співорганізаторами випуску.

Також зазначимо, рейтингове агентство Fitch присвоїло єврооблігаціям "Нафтогазу", які мають бути випущені у формі кредитних нот, попередній рейтинг "В-" і рейтинг відновлення активів "RR4".

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна залучила 2 млрд дол. від розміщення єврооблігацій.

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