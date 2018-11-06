Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад 2,6 млрд доларів з "Газпрому"

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ПАТ "Газпрому" в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.