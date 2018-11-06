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Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад 2,6 млрд доларів з "Газпрому"

Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад 2,6 млрд доларів з "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що НАК “Нафтогаз України” не зможе стягнути кошти з ПАТ "Газпрому" в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті агентства від 2 листопада, передає УНН.

В агентстві зазначили, що “Газпром” вирішив оскаржити рішення арбітражу, а “Нафтогаз” поки нічого не отримав, хоча намагався прискорити виплати в кількох юресдикціях.

“Ми консервативно не враховуємо в наших прогнозах чисту винагороду в сумі 2,6 млрд дол. США, а також відсотки на користь НАК „Нафтогаз Україна“, оскільки її час невизначено”, — йдеться в релізі.

У звіті Fitch присвоїв єврооблігаціям “Нафтогазу”, які будуть випущені в формі кредитних нот, попередній рейтинг “В-” і рейтинг відновлення активів “RR4”.

Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” збільшив претензії до ПАТ “Газпром” за новим арбітражем до понад 12 млрд дол.

НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит майже на 12 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” так і не почав виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Також зазначимо, Апеляційний суд Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення виконання рішення арбітражу стосовно виплати “Нафтогазу” понад 2,6 млрд дол.

Українські Національні Новини

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