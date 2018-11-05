“Нафтогаз” збільшив претензії до “Газпрому” до понад 12 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” збільшив претензії до ПАТ “Газпром” за новим арбітражем до понад 12 млрд дол. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.
“І ми виграємо новий арбітраж. Наші позовні вимоги вже перевищують 12 млрд дол. Можливо, ми виграємо не все, але якщо не буде зради в Україні, ми виграємо значні суми”, — переконаний він.
Вітренко також розповів, що НАК вже стягнув за рішенням арбітражу 2,1 млрд дол. у вигляді газу та 18 млн дол. грішми.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит майже на 12 млрд доларів.
Як повідомляв УНН, у “Нафтогазі” заявили, що “Газпром” так і не почав виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.
Арешт активів “Газпрому” за позовом “Нафтогазу” обмежив йому позики на міжнародному ринку.
Також зазначимо, Апеляційний суд Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення виконання рішення арбітражу стосовно виплати “Нафтогазу” понад 2,6 млрд дол.