"Нафтогаз" увеличил претензии к "Газпрому" к более чем 12 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" увеличил претензии к ПАО "Газпром" по новому арбитражем к более 12 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.
"И мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долл. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет зрады в Украине, мы выиграем значительные суммы", - убежден он.
Витренко также рассказал, что НАК уже взыскал по решению арбитража 2,1 млрд долл. в виде газа и 18 млн долл. деньгами.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ПАО "Газпром" относительно пересмотра тарифа на транзит почти на 12 млрд долларов.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займы на международном рынке.
Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.