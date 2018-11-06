Fitch сомневается в шансах "Нафтогаза" взыскать более 2,6 млрд долл. с "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что НАК "Нафтогаз Украины" не сможет взыскать средства с ОАО "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства от 2 ноября, передает УНН.
В агентстве отметили, что "Газпром" решил обжаловать решение арбитража, а "Нафтогаз" пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты в нескольких юресдикциях.
"Мы консервативно не учитываем в наших прогнозах чистое вознаграждение в сумме 2,6 млрд долл. США, а также проценты в пользу НАК "Нафтогаз Украины", поскольку ее время неопределенно", - говорится в релизе.
В отчете Fitch присвоил еврооблигациям "Нафтогаза", которые будут выпущены в форме кредитных нот, предварительный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".
Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" увеличил претензии к ОАО "Газпром" по новому арбитражу до более 12 млрд долл.
НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ОАО "Газпром" по пересмотру тарифа на транзит почти на 12 млрд долларов.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража относительно выплаты "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.