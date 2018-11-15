"Нафтогаз" отложил выпуск евробондов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" отсрочил выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл. из-за нестабильных рыночных условий и высокой стоимости финансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК, передает УНН.
"Мы считаем нецелесообразным для "Нафтогаза" заимствовать в нынешних ценовых условиях. Мы благодарны инвесторам за их высокий интерес к нашей компании и с нетерпением ждем возможности вернуться на рынок в будущем", - цитирует пресс-служба слова главы правления НАК "Нафтогаз Украины "Андрей Коболев.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" планирует в ближайшее время выпустить еврооблигации ориентировочно на 0,5-1 млрд долл.
24 октября Кабинет министров Украины одобрил выпуск пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза". Citi и Deutsche Bank были назначены соорганизаторами выпуска.
Также отметим, рейтинговое агентство Fitch присвоило еврооблигациям "Нафтогаза", которые должны были быть выпущены в форме кредитных нот, предварительный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".
Напомним, в конце октября Украина привлекла 2 млрд долл. от размещения еврооблигаций.