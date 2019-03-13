Украина разместила евробонды на 350 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина дорозместила 10-тилетние еврооблигации на сумму 350 млн долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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"Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года и купоном 9,75% на 350 млн долл. США", - сообщили в ведомстве.
Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года.
Организатором выпуска выступил JP Morgan.
Напомним, в октябре 2018 года в Минфине сообщили, что Украина привлекла 2 млрд долл. США от двух новых выпусков еврооблигаций.