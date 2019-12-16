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В Минэкономики ожидают годовое падение промышленности на уровне 0,6%

В Минэкономики ожидают годовое падение промышленности на уровне 0,6%

Киев  •  УНН

 • 9970 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. До конца года в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают спад промышленности до 0,6%, несмотря на то, что в октябре падение составило 5%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов, передает УНН.

"Есть факты, а также ходят слухи, что промышленность значительно падает. Особенно металлургия. По нашим данным падения промышленности в октябре составил 5%. Но к концу года мы прогнозируем, что годовой спад промышленности выровняется до 0,6%", - написал Милованов.

По данным Минэкономики, за 11 месяцев 2019 года было произведено:

железорудного концентрата - 55,26 млн т (104,6% относительно аналогичного периода 2018 года); 
агломерату- 28,45 млн т (98,2%);
окатышей - 19,29 млн т (98,7%);
кокса валового (6% вол.) - 9,29 млн т (93%);
чугуна - 18,46 млн т (98,6%);
стали - 19,29 млн т (100,4%);
проката - 16,95 млн т (100,6%);
трубной продукции - 0,97 млн т (94,7%).

Милованов отметил, что среди причин спада - цены на внешних рынках, повышение расходов из-за увеличения тарифов, особенно на транспортировку, а также ревальвация гривны.

"Что с этим делать? Ревальвация гривны может продолжаться из-за улучшения макроэкономической ситуации в Украине. Тарифы тоже будут продолжать расти. Но проблемы инфраструктуры, особенно с УЗ, можно и нужно решать. В то же время, рынок машиностроения жалуется на качество товаров металлургии. Поэтому здесь тоже возможна модернизация и развитие", - отметил министр.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада вызвала заместителя Милованова на ковер из критической ситуации в промышленности.

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