У Мінекономіки очікують річне падіння промисловості на рівні 0,6%

КИЇВ. 16 грудня. УНН. До кінця року в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікують спад промисловості до 0,6%, не зважаючи на те, що у жовтні падіння становило 5%. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов, передає УНН.