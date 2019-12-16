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У Мінекономіки очікують річне падіння промисловості на рівні 0,6%

У Мінекономіки очікують річне падіння промисловості на рівні 0,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. До кінця року в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікують спад промисловості до 0,6%, не зважаючи на те, що у жовтні падіння становило 5%. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов, передає УНН.

“Є факти, а також ходять чутки, що промисловість значно спадає. Особливо металургія. За нашими даними падіння промисловості в жовтні склало 5%. Але до кінця року ми прогнозуємо, що річний спад промисловості вирізняється до 0,6%”, — написав Милованов.

За даними Мінекономіки, за 11 місяців 2019 було вироблено:

залізорудного концентрату — 55,26 млн т (104,6% відносно аналогічного періоду 2018 р.);
агломерату— 28,45 млн т (98,2%);
обкотишів — 19,29 млн т (98,7%);
коксу валового (6% вол.) — 9,29 млн т (93%);
чавуну — 18,46 млн т (98,6%);
сталі — 19,29 млн т (100,4%);
прокату — 16,95 млн т (100,6%);
трубної продукції — 0,97 млн т (94,7%).

Милованов зазначив, що серед причин спаду — ціни на зовнішніх ринках, підвищення витрат через збільшення тарифів, особливо на транспортування, а також ревальвація гривні.

"Що з цим робити? Ревальвація гривні може продовжуватись через покращення макроекономічної ситуації в Україні. Тарифи теж будуть продовжувати зростати. Але проблеми інфраструктури, особливо з УЗ, можна і потрібно вирішувати. В той же час, ринок машинобудування скаржиться на якість товарів металургії. Тому тут теж можлива модернізація та розвиток", - зауважив міністр.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада викликала заступника Милованова на килим через критичну ситуацію в промисловості.

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