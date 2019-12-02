ВР викликає заступника Милованова "на килим": у промисловості критична ситуація
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У промисловості Україні сьогодні складається критична ситуація, більш ніж половина промислових підприємств вже працюють лише на 50% своїх можливостей. Про це сьогодні під час засідання економічного комітету ВР заявив депутат Степан Кубів, передає УНН.
Він звернувся до голови комітету Дмитра Наталухи із вимогою викликати заступника міністра економіки, уповноваженого з питань промисловості, на засідання спочатку економічного комітету ВР, а згодом і на засідання парламенту.
Заступник Милованова має пояснити плани відомства з окресленого питання, наголосив Кубів.
“Я би пропонував так — вибрати час, запланувати і заслухати закупника міністра, якій відповідає за розвиток міністерства, щоб показати плани міністерства (МЕРТ — ред.) у цьому напрямку. Енергетика, інші промисловості — зараз згортають свою діяльність. Беремо до прикладу Харківську область. Там 30% (населення — ред.) працюють у промисловості. На підприємствах, частина з яких віддається на приватизацію, раптово поміняли керівників, і ці підприємств сьогодні працюють всього по 2-3 дні на тиждень. Більше, ніж половина від промислових підприємств України вже працюють тільки на 50%. Ми створюємо величезну проблему. Тому я вимагаю (заслухати профільного заступника Милованова — ред. ) з питань розвитку економіки держави. Далі, треба винести питання розвитку економіки на слухання Верховної ради”, — сказав Кубів.
Наталуха пропозицію депутата підтримав.
“Це варто підтримати — ситуація критична”, — сказав голова економкомітету ВРУ.
Як писав УНН, економічний комітет ВР сьогодні заслухав правки до законопроекту № 2300 щодо приватизації “Укрспирту”.
Документ раніше було проголосовано у першому читанні.
Вказаний проект ЗУ експерти називають скандальним, прогнозуючи, що у чинні редакції його реалізація призведе до контрабанди спирту з окупованих територій, ще більшої тінізації алкогольно ринку, а також “спровокує” спиртову монополію збоку горілчаних гігантів.
“Слуги народу” раніше пообіцяли суттєво доопрацювати документ до другого читання, передбачивши зокрема, демонополізацію ДП “Укрспирт” лише після приватизації, а не навпаки, як це пропонується у першій редакції.