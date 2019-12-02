ВР викликає заступника Милованова "на килим": у промисловості критична ситуація

ukru
18:19 • 50846 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107950 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107961 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156911 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130577 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154417 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147511 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128801 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172461 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268868 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
51 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 98300 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106948 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 121233 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106512 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 88193 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 88193 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156912 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154417 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147511 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 50858 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27807 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24681 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106512 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113816 перегляди
Актуальне
ВР викликає заступника Милованова "на килим": у промисловості критична ситуація

ВР викликає заступника Милованова "на килим": у промисловості критична ситуація

Київ • УНН

 • 10425 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У промисловості Україні сьогодні складається критична ситуація, більш ніж половина промислових підприємств вже працюють лише на 50% своїх можливостей. Про це сьогодні під час засідання економічного комітету ВР заявив депутат Степан Кубів, передає УНН.

Він звернувся до голови комітету Дмитра Наталухи із вимогою викликати заступника міністра економіки, уповноваженого з питань промисловості, на засідання спочатку економічного комітету ВР, а згодом і на засідання парламенту.

Заступник Милованова має пояснити плани відомства з окресленого питання, наголосив Кубів.

“Я би пропонував так — вибрати час, запланувати і заслухати закупника міністра, якій відповідає за розвиток міністерства, щоб показати плани міністерства (МЕРТ — ред.) у цьому напрямку. Енергетика, інші промисловості — зараз згортають свою діяльність. Беремо до прикладу Харківську область. Там 30% (населення — ред.) працюють у промисловості. На підприємствах, частина з яких віддається на приватизацію, раптово поміняли керівників, і ці підприємств сьогодні працюють всього по 2-3 дні на тиждень. Більше, ніж половина від промислових підприємств України вже працюють тільки на 50%. Ми створюємо величезну проблему. Тому я вимагаю (заслухати профільного заступника Милованова — ред. ) з питань розвитку економіки держави. Далі, треба винести питання розвитку економіки на слухання Верховної ради”, — сказав Кубів.

Наталуха пропозицію депутата підтримав.

“Це варто підтримати — ситуація критична”, — сказав голова економкомітету ВРУ.

Як писав УНН, економічний комітет ВР сьогодні заслухав правки до законопроекту № 2300 щодо приватизації “Укрспирту”.

Документ раніше було проголосовано у першому читанні.

Вказаний проект ЗУ експерти називають скандальним, прогнозуючи, що у чинні редакції його реалізація призведе до контрабанди спирту з окупованих територій, ще більшої тінізації алкогольно ринку, а також “спровокує” спиртову монополію збоку горілчаних гігантів.

“Слуги народу” раніше пообіцяли суттєво доопрацювати документ до другого читання, передбачивши зокрема, демонополізацію ДП “Укрспирт” лише після приватизації, а не навпаки, як це пропонується у першій редакції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05