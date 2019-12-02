ВР викликає заступника Милованова "на килим": у промисловості критична ситуація

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У промисловості Україні сьогодні складається критична ситуація, більш ніж половина промислових підприємств вже працюють лише на 50% своїх можливостей. Про це сьогодні під час засідання економічного комітету ВР заявив депутат Степан Кубів, передає УНН.